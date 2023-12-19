İstanbul'da kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayan şahsın cesedi 3 ay sonra bulundu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Arnavutköy sahilinde önceki gün akşam saatlerinde balıkçılar tarafından suda bir ceset olduğu fark edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin cebinden çıkan pasaportundan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu anlaşıldı.
Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kız arkadaşını kurtarmak için suya atlamış
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada kimliği tespit edilen Jabar Sabokah'ın 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Bebek sahilinde denize düşen kız arkadaşını kurtarmak için suya atladığı ve dalgalara kapılarak kaybolduğu öğrenildi.
Denize düşen kız arkadaşının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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