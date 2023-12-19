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İstanbul'da kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayan şahsın cesedi 3 ay sonra bulundu

İstanbul'da kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayan şahsın cesedi 3 ay sonra bulundu İstanbul Arnavutköy sahilinde cesedi balıkçılar tarafından bulunan İran uyruklu şahsın 26 Eylül günü denize düşen kız arkadaşını kurtarmak için denize atladığı ve dalgalara kapılarak kaybolduğu ortaya çıktı.