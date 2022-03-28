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    İstanbul'da kız arkadaşıyla kavga edip denize düşen genç hipotermi geçirdi

    Rumeli Kavağı sahiline hava almak için inen genç adam, dengesini kaybederek düştüğü denizde hipotermi geçirdi. Botla iskeleye getirilen genç buradan hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 10:26
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    İstanbul'da kız arkadaşıyla kavga edip denize düşen genç hipotermi geçirdi

    İstanbul Boğazı Rumeli Kavağı sahilinde sevgilisiyle tartışan 27 yaşındaki Muhammet Ali Eliaçık, sahil kenarına inerek hava almak istedi.

    Genç iddiaya göre, bir anlık dalgınlığı sonucu dengesini kaybederek suya düştü.

    Yüzme bilmediği için denizde çırpınmaya başlayan genç, güç bela kendini karaya attı.

    Bir süre sonra sahilde balık tutan bir vatandaş, gencin karada hakaretsiz bir şekilde yattığını görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

    EKİPLER HALATLA OLAY YERİNE İNDİ

    Sahile inişin uçurumdan olduğu fark edilince itfaiye ekipleri bariyerlere halat bağlayarak aşağıya indi.

    İstanbul da kız arkadaşıyla kavga edip denize düşen genç hipotermi geçirdi #1

    HİPOTERMİ GEÇİRDİ

    Gence ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak gencin bilincinin kapalı olduğu ve hipotermi geçirdiğinin fark edilmesi ve sedyeyle taşınamayacağının anlaşılması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi.

    BOTLA İSKELEYE TAŞINDI

    Bir süre sonra denizden sahile yanaşan sahil güvenlik ekipleri, sedyeye konulan genci bota alarak cadde üzerindeki bir iskeleye çıkarttı.

    Ambulansa konulan genç tedavi edilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Eğitim Hastanesine kandırılarak tedavi altına alındı.

    İstanbul da kız arkadaşıyla kavga edip denize düşen genç hipotermi geçirdi #2

    "CANIM SIKKINDI HAVA ALIRKEN DENİZE DÜŞTÜM"

    Polis ekiplerinin çalışma başlattığı olayla ilgili ifadesine başvurulan gencin canı sıkkın olduğu ve hava almak için sahile geldiğini, intihar etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ve kazayla denize düştüğünü söylediği öğrenildi.

    Emniyette “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan genç, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da kız arkadaşıyla kavga edip denize düşen genç hipotermi geçirdi #3

    İstanbul da kız arkadaşıyla kavga edip denize düşen genç hipotermi geçirdi #4

    İstanbul da kız arkadaşıyla kavga edip denize düşen genç hipotermi geçirdi #5

    İstanbul da kız arkadaşıyla kavga edip denize düşen genç hipotermi geçirdi #6

    İstanbul da kız arkadaşıyla kavga edip denize düşen genç hipotermi geçirdi #7


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