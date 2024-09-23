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İstanbul'da kız kardeşini taciz eden sapığı darbetti

İstanbul'da kız kardeşini taciz eden sapığı darbetti Avcılar'da kalabalık bir erkek grubundan bir kişinin sözlü tacizine uğrayan 14 yaşındaki kızın ağabeyi, kardeşine laf atan sapığı sokak ortasında darbetti. O anlar kameraya yansıdı.