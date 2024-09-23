İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Gümüşpala Mahallesi’nde bir bölgede kalabalık halde gezen ve bıçak taşıyan gençler, çevredeki çocukları rahatsız etti.
Gençlerin bulunduğu mahalleden geçen 14 yaşındaki bir kız çocuğu, kalabalık grubun içerisinde bulunan bir genç tarafından sözlü tacize uğradı.
KARDEŞİNİ TACİZ EDEN SAPIĞI DARBETTİ
Genç kızın olayı ağabeyine anlatması üzerine, ağabeyi sinirlenerek çocuklardan birisini bulup tartaklamaya başladı.
Laf attığı öne sürülen kişi, ağabeyi ikna etmeye çalışsa da darbedildi.
4 KİŞİ EMNİYET MERKEZİNE ALINDI
Çevredekiler çocuğu darbeden ağabeyi sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Genç kızın ağabeyi ve laf attığı öne sürülen çocukla birlikte toplam 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kavga anında çevrede bulunan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Çocuk Şube Amirliği'nin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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