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İstanbul'da kız kavgası: Tekme tokat dövdüler

İstanbul'da kız kavgası: Tekme tokat dövdüler Kızlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 2 kişi, bir kızı tekme tokat döverken o anlar arkadaşlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.