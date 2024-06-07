İHA

İstanbul'da panik anlara neden oldu...

Başakşehir Bayramtepe’de çekilen görüntülerde bir grup genç kız, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tekme tokat dövdüler

Çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüşürken kavgada 2 kız, diğer bir kıza saç saça baş başa saldırdı.

Kavga anları kamerada

Sokak ortasında kavga eden genç kızlar, diğer arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Ağlayarak yardım istedi

Görüntülerde, okul çantası bulunan bir çocuğunda ablasını kurtarmak için ağlayarak yardım istediği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)