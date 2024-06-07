İHA
İstanbul'da kız kavgası panik anlara neden oldu...
Başakşehir Bayramtepe’de çekilen görüntülerde bir grup genç kız, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tekme tokat dövdüler
Çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüşürken kavgada 2 kız, diğer bir kıza saç saça baş başa saldırdı.
Kavga anları kamerada
Sokak ortasında kavga eden genç kızlar, diğer arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Ağlayarak yardım istedi
Görüntülerde, okul çantası bulunan bir çocuğunda ablasını kurtarmak için ağlayarak yardım istediği görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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