İstanbul'da kız meselesi kavgası: 3 yaralı Pendik'te kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yaralıların kaçış anları kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'da gençler arasındaki kız meselesi kavgası kanlı bitti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, bir arsada bulunan ve içerisinde E.Y. ve Y.Y. adlı erkek şahıslar ile N.K. adlı kadının bulunduğu kiralık otomobilin yakınına, hafif ticari araç yanaştı.

KIZ MESELESİ KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU

Ticari araçtan inen M.A., ‘kız meselesi' nedeniyle aralarında önceden husumet bulunan E.Y. ve Y.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesiyle silahına davranan M.A., otomobil içerisinde oturan E.Y. ve Y.Y.'ye ateş açtı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Karşı tarafın da silahla karşılık vermesiyle çatışma yaşandı.

Çatışmada M.A., E.Y. ve Y.Y., kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. M.A. yaralı halde olay yerinden sekerek kaçtı.

E.Y. ve Y.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

M.A. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yürütüldü. Olayla ilgili olarak M.A., E.Y., Y.Y. adlı yaralılar ve N.K. adlı kadın ile beraber toplamda 6 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde yaklaşık 15 el ateş edildiği ve bazı kurşunların otomobile de isabet ettiği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Ayrıca otomobil içerisinde yapılan aramalarda, bir adet tabanca ele geçirildi. Olaya karışan şahısların kullandığı ticari araç ile otomobil, polisin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, silahlı çatışmaya giren bir şahsın topallayarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)