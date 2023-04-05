İstanbul'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyona çıktı, torbacıları tek tek enseledi.
26 torbacı yakalandı
'Kökünü Kurutma' operasyonunun adresleri, Beyoğlu, Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Pendik ve Sarıyer ilçeleriydi.
Tespit edilen 26 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
43 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.
Polis; 30 kilo 108 gram metamfetamin, 11 kilo 243 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 780 gram fubinica, 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 10 gram esrar maddesi, 14 kilo 700 gram likit kimyasal madde, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi, 7 tabanca, 2 AK-47 otomatik tüfek, 1 pompalı tüfek, 115 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 330 TL para ele geçirdi.
İşlemleri sürüyor
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.