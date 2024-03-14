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İstanbul'da koltuk değnekli yaşlı kadını ittirerek yere düşürdü

İstanbul'da koltuk değnekli yaşlı kadını ittirerek yere düşürdü Bakırköy’de bir iş yeri çalışanları, mendil satarak geçimini sağlayan yaşlı kadını ittirerek yere düşmesine neden oldu. Yere düşen yaşlı kadın, bayılıp kalkamayınca olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.