İstanbul Bakırköy'de İstanbul Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, bir döner işletmesinin önünde meydana gelen olayda iş yeri çalışanları, mendil satmak için müşterilerin yanına gelmek isteyen yaşlı kadını ittirdi.
Talihsiz kadın, çalışandan aldığı darbeyle sert bir şekilde yere düşerek dakikalarca hareketsiz kaldı.
Yaşlı kadını itip yere düşürdüler
Kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, dükkanın önüne giderek çalışanlarla tartışmaya başladı.
Vatandaşlar tepki gösterdi: Parası yok diye şiddete maruz kalamaz
Vatandaşlar, “Ben yarın sizi şikayet edeceğim. Bir insan aç olabilir, parası da olmayabilir. Ancak durumu yok diye şiddete maruz kalamaz.” diyerek duruma tepki gösterdi.
İş yeri çalışanları ise pişkin bir şekilde kendilerini savunmaya devam etti.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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