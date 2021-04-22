Binanın bahçe duvarından atlayan hırsız, yerinden söktüğü kombiyi herkesin gözü önünde omuzlayarak götürdü.

İstanbul Avcılar'da gündüz vakti hırsızlık yaşandı.

Şüphelinin kombiyi omzuna alarak götürdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZIN KOMBİYİ GÖTÜRME ANI

Hırsızlık, Merkez Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Yapımı kısa süre önce tamamlanan binanın bahçe duvarından atlayan kimliği belirsiz bir kişi, zemin kattaki dairenin demir kapı kilidini kırarak içeri girdi.

İstanbul'da kombi hırsızlığı kameraya yansıdı ViDEO

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kısa süre önce monte edilen ve henüz kullanmayan kombiyi baca borusu ile birlikte söken şüpheli, omuzuna aldığı kombi ile binanın ön kapısından çıkarak uzaklaştı.

Şüphelinin çaldığı kombi ile uzaklaşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

4 BİN 500 LİRA DEĞERİNDE

Tesisatçı Tahir Atak, kombiyi birkaç gün önce taktıklarını, henüz eve kimsenin taşınmadığını belirtirken, "Çok rahat biçimde 4 bin 500 lira değerindeki kombiyi alıp gitmiş. Buna bir çare bulmak lazım." dedi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi tespit ederek, yakalamak için harekete geçti.