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    İstanbul'da kombi hırsızlığı kameraya yansıdı

    Binanın bahçe duvarından atlayan hırsız, yerinden söktüğü kombiyi herkesin gözü önünde omuzlayarak götürdü.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 10:23
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    İstanbul'da kombi hırsızlığı kameraya yansıdı

    İstanbul Avcılar'da gündüz vakti hırsızlık yaşandı.

    Şüphelinin kombiyi omzuna alarak götürdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    HIRSIZIN KOMBİYİ GÖTÜRME ANI

    Hırsızlık, Merkez Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

    Yapımı kısa süre önce tamamlanan binanın bahçe duvarından atlayan kimliği belirsiz bir kişi, zemin kattaki dairenin demir kapı kilidini kırarak içeri girdi.

    İstanbul'da kombi hırsızlığı kameraya yansıdı ViDEO

    İstanbul da kombi hırsızlığı kameraya yansıdı #1

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Kısa süre önce monte edilen ve henüz kullanmayan kombiyi baca borusu ile birlikte söken şüpheli, omuzuna aldığı kombi ile binanın ön kapısından çıkarak uzaklaştı.

    Şüphelinin çaldığı kombi ile uzaklaşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    4 BİN 500 LİRA DEĞERİNDE

    Tesisatçı Tahir Atak, kombiyi birkaç gün önce taktıklarını, henüz eve kimsenin taşınmadığını belirtirken, "Çok rahat biçimde 4 bin 500 lira değerindeki kombiyi alıp gitmiş. Buna bir çare bulmak lazım." dedi.

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi tespit ederek, yakalamak için harekete geçti.

    İstanbul da kombi hırsızlığı kameraya yansıdı #2

    İstanbul da kombi hırsızlığı kameraya yansıdı #3

    İstanbul da kombi hırsızlığı kameraya yansıdı #4

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