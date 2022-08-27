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    İstanbul'da komiser yardımcısı arkadaşı tarafından vuruldu

    Sancaktepe'de komiser yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki Sinan Aytığ, tartıştığı arkadaşı Aynur A.(35) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
    • 27.08.2022 - 18:22
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    İstanbul'da komiser yardımcısı arkadaşı tarafından vuruldu

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi Samandıra-Kartal Bağlantı yolunda saat 03.00 sıralarında Van'a tayin olan Çavuşbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görevli 31 yaşındaki komiser yardımcısı Sinan Aytığ, 35 yaşındaki arkadaşı Aynur A. ile araç içerisinde tartışmaya başladı.

    Başından vurup kaçtı

    DHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine Aynur A. yanında bulunan silahla Sinan Aytığ'ı başından vurdu.

    Aytığ, yaralanırken, Aynur A. silahı atarak olay yerinden kaçtı.

    İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aytığ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polisi ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, komiser yardımcı Sinan Aytığ'ın silahının belinde olduğunu, araç içinde ve dışında 2 adet boş kovan bulunduğunu tespit etti.

    Katil yakalandı

    Aytığ'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Aynur A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Öte yandan hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinan Aytığ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu yakın zamanda Van'a ataması yapıldığı öğrenildi.

    Cenaze bitlise gönderildi

    Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Aytığ'ın cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi.

    Burada kılınan cenaze namazının ardından Aytığ'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.

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