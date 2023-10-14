İstanbul'da komşudan dairesine su sızdı! Havaya silah sıktı... Dairesine su sızdığı için komşusu ile kavga eden adam, çıkardığı silahla havaya ateş saçtı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde aynı binada oturan iki komşu arasında gergin anlar yaşandı.

İki komşu arasında bir anda tartışma yaşandı.

Tartışmanın nedeninin ise üst kat daireden alt kata su sızmasından dolayı çıktığı öğrenildi.

Havaya silah sıktı

Komşuların tartışması kavgaya dönüşürken eline silah alan adam, kavga ettiği komşusunu korkutmak için havaya birden fazla kez ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kurşun herhangi bir yere isabet etmediği öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken kavgada ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)