İstanbul'da komşudan dairesine su sızdı! Havaya silah sıktı...

İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde aynı binada oturan iki komşu arasında gergin anlar yaşandı.
İki komşu arasında bir anda tartışma yaşandı.
Tartışmanın nedeninin ise üst kat daireden alt kata su sızmasından dolayı çıktığı öğrenildi.
Havaya silah sıktı
Komşuların tartışması kavgaya dönüşürken eline silah alan adam, kavga ettiği komşusunu korkutmak için havaya birden fazla kez ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kurşun herhangi bir yere isabet etmediği öğrenildi.
Şüpheli gözaltına alındı
Havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken kavgada ölen ya da yaralanan olmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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