İstanbul'da komşuların duba kavgası kamerada Büyükçekmece'de kamyonun kırdığı duba nedeniyle iki komşu arasında çıkan tekme tokat kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Ekinoba Mahallesi, Öztanik Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde, Ali Baştan midibüsünü yıkarken, o sırada yolun karşısından geçen kamyon kilitli park dubasına çarptı.

Baştan, dubayı düzeltmeye çalışırken kırıldı.

Baştan, kırılan dubayı yolun kenarına koyarken karşı binadaki bir kişi, pencereden "Sen dubayı nereye götürüyorsun?" diye bağırarak aşağı indi.

Tekme tokat kavgaya giriştiler

Penceredeki kişinin sokağa inmesiyle birlikte taraflar birbirlerine hakaretler savurdu. Ali Baştan, midibüsü temizlemek için kullandığı fırça ile komşusuna saldırırken, diğer komşu ise Baştan'a tokat attı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Burada birbirimize girdik"

Ali Baştan, "Tartışma oldu, duba yüzünden. Kamyon dubayı yıkmış. Biz de doğrulturken kırıldı. Ben dubayı aldım geldim buraya, 'sen dubayı nereye götürüyorsun' dedi, ben dubayı eve mi götürüyorum, duba burada dedim. O bana küfürlü konuşunca, zaten benim elimde fırça sapı vardı, otobüsü yıkıyordum. Burada birbirimize girdik. Zaten benim elimde fırça vardı. O bana küfürlü konuşunca, ben de ağzını topla neden küfürlü konuşuyorsun dedim. Biz komşuyuz dedim." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)