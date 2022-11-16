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- İstanbul'da komşusunu öldüren sanık için müebbet istendi
İstanbul'da komşusunu öldüren sanık için müebbet istendi
- 16.11.2022 - 09:24
- Güncelleme : 16.11.2022 - 09:49
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, ayrı oturdukları evin ortak bahçe kapısının açık tutulması nedeniyle Fikret Hıdıroğlu ve İbrahim Yelken birbirlerine girdi.
Çıkan kavgada bıçaklanan Yelken, ağır yaralanarak hayatını kaybetmişti.
Bu kapsamda Fikret Hıdıroğlu'nun ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Fikret Hıdıroğlu ve avukatı hazır bulundu.
Savcı müebbet istedi
Duruşmada cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Fikret Hıdıroğlu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık avukatı, meşru müdafaa şartlarının oluştuğunu söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.
Mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatına süre vererek, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.