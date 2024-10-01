İstanbul'da kontrolden çıkan motosiklet araca çarptı: 2 yaralı Zeytinburnu'nda yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'da etkili olan yağışlar, kazaları da beraberinde getirdi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası trafiğe çıkan motosiklet sürücüsü, Zeytinburnu'nda seyrettiği sırada yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kayarak önündeki otomobile çarptı.

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YERE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 genç yere düştü. Yaralanan gençlere çevredeki vatandaşlar yetişti.

Yaralılara ilk müdahaleyi, bölgeden motosikletiyle geçen Emniyetli Hayat Derneği Başkanı Zahrettin Çelik yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine de olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)