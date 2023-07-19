İstanbul'da kontrolden çıkan servis minibüsü refüje çarptı: 4 yaralı

İstanbul D-100 karayolu Ankara istikametinde Abdullah Kardaş’ın kullandığı ve 8 kişinin yolcu olarak taşındığı servis minibüsü henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta alanda bulunan refüje çıktı.
Elektrik direğine çarparak durabilen minibüste 1'i sürücü olmak üzere 4 kişi yaralanırken diğer 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Uzun uğraşlar sonunda kaldırıldı
Polis ekipleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de minibüste bir süre inceleme yaptı.
Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucuyla kaldırıldı.
Bir süre tek şeride kapanan yol minibüsün kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.