İstanbul'da korkunç kaza: 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti

İHA
Dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazaların ardı arkası kesilmiyor.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan korkunç kaza ise adeta kan donduran cinsten.
Çocuğu görmedi, üzerinden geçti
Yunus Emre Mahallesi’nde cadde üzerinden dönüş yapan bir sürücü, sokakta bulunan 5 yaşındaki İ.D.'yi fark etmeyerek üzerinden geçti.
Kazada ağır yaralanan çocuk, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
O korkunç anlar kamerada
5 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, sokağa dönen aracın yolun ortasındaki çocuğun üzerinden geçtiği görüldü.