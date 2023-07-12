İHA

Dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazaların ardı arkası kesilmiyor.

İstanbul'un ilçesinde yaşanan korkunç ise adeta kan donduran cinsten.

Çocuğu görmedi, üzerinden geçti

Yunus Emre Mahallesi’nde cadde üzerinden dönüş yapan bir sürücü, sokakta bulunan 5 yaşındaki İ.D.'yi fark etmeyerek üzerinden geçti.

Kazada ağır yaralanan çocuk, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul'da korkunç kaza: 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti

O korkunç anlar kamerada

5 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, sokağa dönen aracın yolun ortasındaki çocuğun üzerinden geçtiği görüldü.