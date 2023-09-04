İstanbul'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var... Çatalca'da iki kamyon ve bir otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucunda ölü ve yaralı bilgisi aktarılırken, araçta sıkışan vatandaşlar için mücadele veriliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'da korkunç bir kaza yaşandı. TEM Otoyolu Büyükçekmece bölgesinde araçlar adeta birbirine girdi. Meydana gelen olayda İstanbul istikametinde ilerleyen araçlar zincirleme kazaya neden olunca yol kan gölüne döndü. Ölü ve yaralılar var 1 otomobil ve 2 kamyonun karıştığı kazada, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Araçta sıkışanlar için mücadele veriliyor İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

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