DHA

İstanbul'da korkunç bir yaşandı.

Büyükçekmece bölgesinde araçlar adeta birbirine girdi.

Meydana gelen olayda İstanbul istikametinde ilerleyen araçlar zincirleme kazaya neden olunca yol kan gölüne döndü.

Ölü ve yaralılar var

1 otomobil ve 2 kamyonun karıştığı kazada, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Araçta sıkışanlar için mücadele veriliyor

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.