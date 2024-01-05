İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil metrelerce sürüklendi... Pendik'te seyir halindeki otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarparken, araçta bulunan kişilerden ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Pendik'te korkunç bir kaza meydana geldi...

İstanbul Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı Tuzla istikametinde Şahin Özmenteş hakimiyetindeki araç, Kaynarca mevkiine geldiği sırada virajı alamadı.

Virajı alamayan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından metrelerce sürüklendi.

Kazada sürücü Şahin Özmenteş, yolculardan Nihat Çakar, Melike Güney ve Nur isimli kişilerden ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı.

Araç hurdaya döndü

Olayda araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)