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İstanbul'da korkunç kaza: Tek teker motosiklet sürdü kazaya neden oldu

İstanbul'da korkunç kaza: Tek teker motosiklet sürdü kazaya neden oldu Seyir halinde tek tekerlek üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü iki motosikletle çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken o anlar anbean kayıt altına alındı.