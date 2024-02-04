DHA
İstanbul'da motosiklet sürücüsüleri trafik kurallarını hiçe sayarak kendi ve diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
Bahçelievler D-100 Karayolunda saat 21.30 sularında tek tekerlek üzerinde giden motosiklet sürücüsü kazaya neden oldu.
Tek teker üstünde ilerledi
Motosiklet sürücüsü, dizlerini koltuğun üzerine koyarak motosikletiyle tek tekerlek üzerinde ilerledi.
2 motosikletle çarpıştı
Tehlikeli hareketlerle seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yanında ilerleyen ve arkasından gelen arkadaşları çarpıştı.
Yaşanan korkunç kazanın ardından sürücüler yola savruldu.
Kazada iki kişi yaralandı
Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altında alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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