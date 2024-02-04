DHA

İstanbul'da motosiklet sürücüsüleri trafik kurallarını hiçe sayarak kendi ve diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Bahçelievler D-100 Karayolunda saat 21.30 sularında tek tekerlek üzerinde giden motosiklet sürücüsü kazaya neden oldu.

Tek teker üstünde ilerledi

Motosiklet sürücüsü, dizlerini koltuğun üzerine koyarak motosikletiyle tek tekerlek üzerinde ilerledi.

2 motosikletle çarpıştı

Tehlikeli hareketlerle seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yanında ilerleyen ve arkasından gelen arkadaşları çarpıştı.

Yaşanan korkunç kazanın ardından sürücüler yola savruldu.

Kazada iki kişi yaralandı

Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altında alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)