İstanbul'da korkunç olay: Genç kadın yalvardığı saldırgan tarafından silahla yaralandı Maltepe ilçesinde iki arkadaş arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönünce silahlar konuştu. Taraflardan biri, yanındaki silahla arkadaşının eşine 5 el ateş açtı. Saldırı sonucu ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Alacak verecek kavgaları ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul.

Maltepe ilçesinde yaşanan olayda, iki yakın arkadaş olan Yüksel P. ile Can T. bir mekanda buluşup alkol aldı.

Sözlü tartışma kavgaya döndü

Daha sonra ayrılan ikili, ilerleyen saatlerde Can T.’nin Yüksel P.’yi telefonla aramasıyla yeniden bir araya geldi.

Arkadaşlar arasında cadde üzerinde alacak verecek nedeniyle çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Arkadaşının eşini silahla yaraladı

Kavga esnasında Yüksel P. yanında taşıdığı silahı çıkartarak arkadaşına yöneltti. O sırada olay yerine gelen Can T.’nin eşi, saldırgana engel olmaya çalıştı.

Genç kadın bir süre şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olmadı. Yüksel P. tartışma yaşadığı arkadaşına 5 el ateş açtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri saldırgan Yüksel Ş.’yi olay yerinde gözaltına alırken olayda ağır yaralanan Can H. ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kadının, saldırgana engel olmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.