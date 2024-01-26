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İstanbul'da korkunç patlama: Pil üretim atölyesi alevler aldı

İstanbul'da korkunç patlama: Pil üretim atölyesi alevler aldı Pil üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan patlama kısa süre sonra yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken park halindeki bir araçta maddi hasar oluştu.