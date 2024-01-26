İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.
Pendik'te bulunan 9 katlı bir binanın giriş katındaki pil üretim atölyesinde patlama yaşandı.
Alevler binayı sardı
Patlamanın ardından alevler tüm iş yerini sardı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Atölyede çıkan yangın sonrası binada yaşayanlar tahliye edildi.
Çevredeki araca zarar verdi
Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde olan bir araç zarar gördü.
Korkutan yangın ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Aracı yanıyor sandı
Olayda aracı hasar gören Kenan Özcan, "Araba yanıyor dediler, ben de atladım geldim." dedi.
Patlama anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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