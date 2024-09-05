İstanbul'da korkutan yangın Gaziosmanpaşa'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın bitişikteki 2 binaya da sıçrarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu 112'ye bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yangın, rüzgarın etkisiyle 2 binaya daha sıçradı.

1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Duman sebebiyle panikleyen mahalle sakinleri evlerinden çıkarak sokakta toplandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

"BİNANIN DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞİNİ KESTİK"

Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, "Saat 14.00 sularında bir yangın çıktığını hissettik buradaki komşularımızla birlikte. Çıkıp baktığımızda binanın en üst katında yangın olduğunu gördük. Sonra mahalle sakinleri olarak binanın doğalgaz ve elektriğini keserek ilk önlemleri aldık.

Ardından 5 dakika içerisinde itfaiye ekiplerimiz geldi. Dairelerin kapılarına vurduk, insanların evde olmadıklarını fark ettik. Şu an 3 ilçenin itfaiye ekipleri burada yangına müdahale ediyorlar. Binanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında çıkmış yangın. Şu anda 3 farklı çatıda yangın var. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Hiçbir problem gözükmüyor" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)