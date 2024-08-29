İstanbul'da korkutan yangın Alev alev yanan ayakkabı atölyesindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, atölyede maddi hasar meydana geldi.

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DHA

İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinin 1. katındaki ayakkabı atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Atölyeden dumanların çıktığını gören işçiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın kısa sürede büyüdü ve atölye alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken sokakta kısa süreli panik yaşandı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken atölyede maddi hasar meydana geldi.

Dumanları gören Sadettin Koç, "Ayakkabı atölyesi yandı. Biz sadece dumanları gördük, Allahtan alt kata sirayet etmedi. Aşağı katta da koli atölyesi var. Oraya sirayet etseydi büyürdü yangın. Yanan yerde bayağı bir hasar var. Allaha şükür ölen yaralanan yok" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)