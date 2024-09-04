İstanbul'da korkutan yangın: Ailesini göremeyince epilepsi krizi geçirdi Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangında ailesinin içeride mahsur kaldığını öğrenen bir vatandaş epilepsi krizi geçirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

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İHA

İstanbul'da 4 katlı binada çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Esenyurt'ta bulunan binanın giriş katında çıkan yangını gören daire sakinleri kendisini dışarıya atıp itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALEVLERİN ARASINDA KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan dolayı üst katlardan mahsur kalan vatandaşları merdivenle kurtardı.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale ederken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DUMANDAN ETKİLENEN ÇOCUĞU KURTARDI

Dumandan dolayı aşağıya inemeyen bir çocuk, itfaiye eri tarafından apartmandan aşağıya indirildi.

EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİ

İtfaiye erinin, çocuğa kendi oksijen maskesini taktığı görüldü. Öte yandan ailesi içeride kalan bir vatandaş ise epilepsi krizi geçirdi.

Olay yerine gelen Tahsin Kahveciler isimli bir vatandaş yaşananları anlatarak, “ İtfaiye siren seslerini duyduk geldik hemen. Komşularımızın evi. Ambulanslar da geldi.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)