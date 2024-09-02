İstanbul'da korkutan yangın: Eşi ve çocukları alevlerin arasında kaldı Beyoğlu'nda bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan eşinden ve 3 çocuğundan haber alamayan baba, bina önünde feryat etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle anne ve 3 çocuğu kurtarıldı.

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İHA

İstanbul'da meydana gelen yangında adeta can pazarı yaşandı.

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Binanın ikinci katında yaşayan bir anne ve 3 çocuğu alevlerin arasında mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken polis ekipleri ise emniyet şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

KURTARILDILAR

Mahsur kalan anne ile 3 çocuğu,itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven ile kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI İÇİN FERYAT ETTİ

Bu sırada dışarıda olan baba, yangın haberini alınca olay yerine koştu.

Eşi ve çocukları için endişelenen baba gözyaşlarını tutamayınca sağlık ekipleri adama müdahale etti.

Ailesinin ambulansta öğrenen adam, hızla araca koştu. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen baba rahat bir nefes aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"ZOR KURTULDUM, İYİ DEĞİLİM"

Yangından kurtarılan kadın gözyaşları içinde zor kurtulduğunu söylerken, eşi ise bir saat için dışarı çıktığını ifade etti.

"NEDEN ÇIKTIĞINI BİLMİYORUZ"

Yangını gören Muharrem Çetinkaya, “Söyleyecek bir şey yok yangın oldu. Neden çıktığını bilmiyoruz. Ben burada aşağıda oturuyorum. Teyzemin oğlu bu. İçerideki mağdur.

3 tane çocuk vardı. 3 çocuk bir de eşi yangına maruz kaldı. İtfaiye çağırdı, itfaiye geldi kurtarıldılar hepsi.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)