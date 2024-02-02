DHA
İstanbul Sarıyer'de saat 04.30 sıralarında Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
2 saat sonra söndürüldü
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu söndürdü. Binaların çatılarında soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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