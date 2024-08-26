İstanbul'da korkutan yangın: Kısa sürede müdahale edildi Pendik'te bulunan Kurtdoğmuş köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için gelen itfaiye ekiplerine köy halkı yardım etti. 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

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İHA

İsanbul'da çıkan orman yangını paniğe neden oldu.

Pendik ilçesinde Kurtdoğmuş köyünde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN BÜYÜDÜ

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesine helikopter de havadan destek verdi.

KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Köydeki çocuklar ve vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerine yardım eden çocuklar, ekiplere su dağıttı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

"MANGAL YAPTIĞINIZDA KÖZLERİ SÖNDÜRÜP GİDİN"

İtfaiye ekiplerine yardım eden gençlerden biri, “Yılan da yanmış. Burada bir sürü canlı var. Geliyorsunuz mangalınızı yapıyorsunuz, keyfini çıkartıyorsunuz. Doğayı koruyun, çöplerinizi atmayın. Bir de mangal yaktığınız zaman közlerini söndürüp gidin.

İşten çıkmıştık, yangını gördük. Sularımızı aldık geldik. İtfaiyeci ağabeylerimize yardım ettik. Hortumları açıp uzattık.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)