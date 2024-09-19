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İstanbul'da ‘korna çaldı’ diye sürücüyü dövdüler: Tutuklandılar

İstanbul'da ‘korna çaldı’ diye sürücüyü dövdüler: Tutuklandılar Gaziosmanpaşa’da trafikte önüne çıktıkları sürücüyü, kendilerine korna çaldığı için darbeden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.