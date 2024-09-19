İstanbul'da ‘korna çaldı’ diye sürücüyü dövdüler: Tutuklandılar
İHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15 Eylül’de Mevlana Mahallesi Hekim Suyu Caddesi üzerinde trafikte önüne çıktıkları A.B.(25)’yi, kendilerine korna çaldığı için 3 şüpheli darbetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, sürücüyü darbeden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

U.B.E.(19), U.B.E.(24) ve H.T.(20) olduğu tespit edilen şahıslar, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri esnasında olayın yol verme nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi.

Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından yakalanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör