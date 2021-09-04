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    İstanbul'da korsan taksilere yönelik denetim yapıldı

    Denetim noktasında abartı egzozlu, modifiyeli araçlar ile korsan taksilere yönelik denetim yapıldı. Abartı egzozlu bir motosiklet ile korsan taksicilik yapan sürücüye işlem uygulandı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 09:00
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    İstanbul'da korsan taksilere yönelik denetim yapıldı

    Taksi şikayetlerinin arttığı İstanbul'da birçok kişi korsan taksiye yöneliyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 93 personelin katılımıyla 12 noktada uygulama gerçekleştirdi.

    Uygulamalar sırasında abartı egzozlu, modifiyeli ve korsan taksi olma şüphesi olan araçlar durdurularak incelendi.

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edilirken, abartı egzozlu bir motosiklet ile korsan taksicilik yapan sürücüye ve yolculara cezai işlem uygulandı.

    İstanbul'da korsan taksilere yönelik denetim yapıldı VİDEO


    İstanbul da korsan taksilere yönelik denetim yapıldı #1


    "BUNDAN SONRA KULLANMAYALIM"

    Fatih’te kurulan uygulama noktasında korsan yolcu taşıyan araç sürücüsüne ve yabancı uyruklu yolculara cezai işlem uygulandı.

    Yabancı uyruklu yolcu, “Biz ilk kez kullandık, bundan sonra kullanmayalım” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

    İstanbul da korsan taksilere yönelik denetim yapıldı #2

    ARAÇ BAĞLANARAK OTOPARKA ÇEKİLDİ

    Abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilerek durdurulan yabancı uyruklu kuryeye ise ehliyetsiz araç kullandığı, aracın muayenesiz olduğu ve abartı egzoz kullandığı için para cezası uygulandı.

    Hem motosiklet hem de korsan taksicilik yapılan araç bağlanarak otoparka çekildi.

    İstanbul da korsan taksilere yönelik denetim yapıldı #3

    İstanbul da korsan taksilere yönelik denetim yapıldı #4

    İstanbul da korsan taksilere yönelik denetim yapıldı #5

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