İstanbul'da küçük kızı takip eden taciz şüphelisi cezaevini boyladı Depremzede olduğunu söyleyerek 13 yaşındaki kızı evine kadar takip eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

İstanbul Küçükçekmece'de 13 yaşındaki kız çocuğunu takip eden Fesih A., okuldan eve dönen kız çocuğunun önünü kesip, çay içmek için 10 bin lira teklif etti ve depremzede olduğu yalanını söyledi.

Fesih A., çay içmeyi kabul etmeyen kız çocuğunu sonraki gün evine kadar takip etti.

Boş araziye götürdü

Yaşanan olayın ardından kızın babası T.I., ise arkadaşlarıyla beraber Fesih A.’yı bularak boş bir araziye götürüp, ondan çocuğuna yaptıklarını anlatmasını istedi.

Babanın sorularına cevap veren şüpheli, yalan söyleyince baba ve arkadaşları tarafından darbedildiği anları cep telefonu kamerasına çekerek sosyal medyada paylaştı.

Baba serbest, taciz şüphelisi cezaevinde

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, taciz şüphelisi Fesih A. ile kızın babasını yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Şüpheliyi yakalayarak darbeden kızın babası T.I, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, boş arazide yaptıklarını itiraf eden taciz şüphelisi Fesih A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)