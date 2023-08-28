İstanbul'da küfrederek havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaştı Etrafa küfürler savuran bir maganda, elindeki silahla peş peşe havaya ateş açtığı anları cep telefonu ile kayda almasının ardından sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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İHA

Şehir magandaları vatandaşın canını riske atıyor...

Düğün, asker eğlencesi ve farklı yollarda gündeme gelen şehir magandalarının biri de İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde gündeme geldi.

Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir maganda, etrafa küfürler savurmaya başladı.

Saldırgan anlarını kaydettirdi

Daha sonra elindeki silahla rastgele ateş açan maganda, cep telefonu ile kayda aldırdığı o anları sosyal medyadan paylaştı.

Magandanın yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Daha önce de yaptı

Öte yandan elinde silahla havaya ateş açan magandanın, daha önce de aynı şekilde etrafa küfürler savurarak havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.