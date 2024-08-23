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İstanbul'da kulağını koparan şahsın dükkanını kurşunladı

İstanbul'da kulağını koparan şahsın dükkanını kurşunladı Esenyurt'ta site içinde bulunan kafenin işletmecisi ile bir site sakini arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda kulağı kopan site sakini, kavga ettiği işletmecinin dükkanına ateş açtı.