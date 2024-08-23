İHA
İstanbul'da bulunan bir sitede akşam saatlerinde yükselen silah sesleri paniğe neden oldu.
Esenyurt ilçesinde Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’ndeki sitede, bahçede bulunan kafenin işletmecisi ile bir site sakini arasında kavga çıktı.
KAVGADA KULAĞI KOPTU
Henüz sebebi belirlenemeyen kavgada şiddet en üst seviyeye çıkınca, site sakininin kulağı koptu.
Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan tartışmanın ardından ise site sakini kurşun yağdırdı.
KAFEYE KURŞUN YAĞDIRDI
Site sakini kafeye silahla 6 el ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Site sakini gözaltına alınırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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