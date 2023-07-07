İstanbul'da kulaklıkla müzik dinliyor diye ayağından vuruldu

DHA
İstanbul'da 20 Haziran saat 16.35 sıralarında, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir atölyede yabancı uyruklu bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını, kulaklığını çıkarması için uyardı.
Ertesi gün aynı arkadaşının tekrar kulaklık takarak çalıştığını gördü.
Sebebi pes dedirtti: Bacaklarına ateş etti
Bunun üzerine arkadaşının yanına gelerek, elindeki tabancayla bacaklarına ateş etti.
Bacağından yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Cezaevine gönderildi
Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.