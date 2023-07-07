İstanbul'da kulaklıkla müzik dinliyor diye ayağından vuruldu Zeytinburnu'nda bir atölyede kulaklıkla müzik dinleyen arkadaşını tabancayla ayağından vurdu.

DHA

İstanbul'da 20 Haziran saat 16.35 sıralarında, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir atölyede yabancı uyruklu bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını, kulaklığını çıkarması için uyardı.

Ertesi gün aynı arkadaşının tekrar kulaklık takarak çalıştığını gördü.

Sebebi pes dedirtti: Bacaklarına ateş etti

Bunun üzerine arkadaşının yanına gelerek, elindeki tabancayla bacaklarına ateş etti.

Bacağından yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cezaevine gönderildi

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.