İstanbul'da kulaklıkla müzik dinliyor diye ayağından vuruldu
DHA

İstanbul'da 20 Haziran saat 16.35 sıralarında, Maltepe Mahallesi'ndeki bir atölyede yabancı uyruklu bir kişi, kulaklıkla dinleyerek çalışan arkadaşını, kulaklığını çıkarması için uyardı.

Ertesi gün aynı arkadaşının tekrar kulaklık takarak çalıştığını gördü.

Sebebi pes dedirtti: Bacaklarına ateş etti

Bunun üzerine arkadaşının yanına gelerek, elindeki tabancayla bacaklarına ateş etti.

Bacağından yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da kulaklıkla müzik dinliyor diye ayağından vuruldu

Cezaevine gönderildi

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da kulaklıkla müzik dinliyor diye ayağından vuruldu