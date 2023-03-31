İstanbul'da kumar operasyonu! 25 kişi suçüstü yakalandı İstanbul'da kumar oynayan 25 şahsa idari para cezası kesildi, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İstanbul genelinde 126 ekip ve 274 personelin katılımı ile kumar ve kumar makineleri uygulaması yaptı.

Uygulamada 350 kahvehane, kıraathane, kafe, 20 dernek ve 6 ruhsatsız iş yerinde denetimler yapıldı.

Para cezası kesildi

Toplam 3 bin 224 şahsa GBT sorgulaması yapılan denetimlerde, aranması olduğu tespit edilen 6 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca kumar oynadıkları tespit edilen 25 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu gereğince 101 bin 375 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan denetimlerde 2 adet kumar makinası, 2 bin 780 TL, 16 adet hard disk, pullar, 1.02 gram narkotik madde, 8 deste iskambil kağıdına el konularak, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri mühürlendi.

Denetimler esnasında 2 iş yerinde tütün mamulleri tükettiği tespit edilen 4 şahsa da Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 468 TL idari para cezası kesildi.