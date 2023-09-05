İstanbul'da kuraklık... Terkos'un suları çekildi İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları İSKİ verilerine göre ortalama yüzde 27,88 olarak ölçülürken Terkos'ta ise doluluk oranı 13,83'e geriledi.

DHA

Türkiye kuraklıkla karşı karşıya...

Özellikle İstanbul'da kritik günler yaşanıyor...

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi, son günlerde yaşanan yerel yağmurlara rağmen düşmeye devam ediyor.

Son 14 gün içinde ortalama doluluk oranı yüzde 31,57'den yüzde 27,88 geriledi. Bu rakam 2023 yılı içinde ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. İSKİ tarafından yapılan ölçüm istatistiklerine göre bu değerin, 2014 yılından bu yana en düşük değer olduğu belirtildi.

2014 yaşanan kuraklık sırasında yüzde 15,15 olarak ölçülen doluluk oranı ardından artışa geçmişti. Geçen yıl bu tarihte doluluk oranı ise yüzde 56,88 olarak ölçülmüştü.

Terkos tarihin en düşük seviyesinde

Kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Terkos oldu. 2014 yılında yaşanan kuraklıkta bile yüzde 37,12 olarak ölçülen doluluk oranı bu gün itibariyle 13,83 olarak kayda geçti.

Bu düşüş baraj gölünün bazı bölümlerinde suların yaklaşık 100 metre geri çekilmesine, bazı bölümlerin ise tamamen kurumasına neden oldu. Baraj gölünde eskiden kıyıda bağlı duran tekneler ise suların çekilmesinin ardından karaya oturarak çamur ve balçık içinde kaldı.

Bazı tekneler ise sahipleri tarafından barajın su bulunan orta bölümlerine taşındı. Terkos baraj gölünde geçen yıl ölçülen doluluk oranı yüzde 56,7 olarak kayıtlara geçmişti.

3 baraj yüzde 10'un altında

İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarından 3'ünde doluluk oranı yüzde 10'nun altına indi. 4 barajda ise doluluk oranı yüzde 20'nin altında kaldı.

İstanbul'un en dolu barajı yüzde 59,96 ile Ömerli barajı oldu. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 4,11 doluluk oranıyla adeta kuruyan Papuçdere baraj gölü oldu.