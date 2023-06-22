İstanbul'da kurbanlık güzellik yarışması Sultangazi’de kurulan kurban pazarında ‘En Güzel Kurban Yarışması’nı Çankırı’dan gelen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki ‘Ilgaz’ isimli kurbanlık kazandı.

DHA

Türkiye Kurban Bayramı'na hazır.

Kurbanlık alışverişleri devam ediyor...

Kurban pazarlarında farklı etkinliklerle hem müşteriler hem de satıcılar renkli anlar yaşıyor.

Bu kapsamda Sultangazi Belediyesi, kurban pazarında ‘En Güzel Kurban Yarışması’ düzenledi.

Dereceye girenlere altın

Yarışma kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen kurbanlıklar sahipleri tarafından süslendi.

Jüri üyeleri; hayvanların ağırlığına, kesim sonrası vereceği et miktarına, ırk özelliğini göstermesine, yaşa göre gelişimine, beden yapısına, temizliğine ve huyuna göre kurbanlıkları değerlendirdi. Yarışma sonucunda belirlenen ilk 3 kurbanlığa ödül verildi.

Birinci olan kurbanlığa tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altın takıldı.

Birincilik Ilgaz'a

Yarışma kapsamında Çankırı’dan gelen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki ‘Ilgaz’ isimli kurbanlık birinci, Tokat’tan gelen 1 ton 40 kilo ağırlığındaki ‘Yakışıklı’ isimli kurbanlık ikinci, Ordu’dan gelen 1 ton 5 kiloluk ‘Reis’ isimli kurbanlık ise üçüncü oldu. Keşan’dan gelen ‘Maskot’ isimli kurbanlık ise mansiyon ödülünü alarak sahibine gram altın kazandırdı.

Görüntüsü, huyu, davranışları, et verimliliği...

Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, “Bu sene 2’ncisini düzenlediğimiz ‘En Güzel Kurban Yarışması’nı az önce gerçekleştirdik. Kurban yarışmasında özellikle hayvanın ağırlığına dikkat ediyoruz.

Aynı zamanda görüntüsü, huyu, davranışları, et verimliliği ve hayvanın temizliği dikkat ettiğimiz hususlar arasında.

Bu sene yapmış olduğumuz 2’nci ‘En Güzel Kurban Yarışması’nda alanımıza olan rağbet de artıyor. Özellikle bu yarışmalarla hayvanları yetiştiren besicilerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Bu açıdan da çok önemli.” dedi.

“Kurbanlığımızı yetiştirdik"

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinden gelen ve tam altın kazanan Abdurrahman Delican, “Kurbanlığımızı yetiştirdik, kendi hayvanımız. Birinciliği aldık. Çok memnunuz, gurur duyuyoruz.” diye konuştu.