İstanbul’da kuryeye satırla saldıran sürücü serbest bırakıldı Zeytinburnu’nda kendisinden yol isteyen motosikletli kuryeyi önce darbeden ardından da satırla saldıran ve polis tarafından yakalanan sürücü, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

İstanbul Zeytinburnu’nda geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, semtteki bir köfteci dükkanında kuryelik yapan Sefa Akyüz (23), 34 PPC 59 plakalı motosikletiyle malzeme teslim aldıktan sonra işyerine dönmek için yola koyulmuştu.

Genç kurye trafik ışıklarına geldiği esnada acelesi olması nedeniyle duran iki aracın arasından geçmek istemişti.

Bunun için de kurye, 01 AIU 292 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Y.‘den yol istemişti. Ancak sürücü, kuryeye küfür ve hakaretler ederek karşılık vermişti.

Yumruk atıp saldırdı

Acelesi olduğunu söylemesi üzerine aracından inen sürücü, gence yumruk atarak darp etmeye başlamıştı. Kısa süre sonra aracının bagajını açan saldırgan sürücü, bu kez de eline satır alarak gence saldırmıştı.

Diğer sürücünün araya girmesiyle canını zor kurtaran motosikletli genç, hızla kaçarak ola yerinden ayrılmıştı. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

İş yerine kadar takip etti

Olayın ardından kuryeyi takip eden saldırgan sürücü, gencin işyerine gelmişti. Burada da gence küfür ve hakaretler savuran şahıs ardından kayıplara karışmıştı.

Şahsın iş yerine gelip tehdit savurduğu anlar da güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşananların ardından Sefa Akyüz, emniyete giderek şikayette bulunmuştu.

15 bin liralık hasar

Şikayetin ardından harekete geçen polis, saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Öte yandan saldırı nedeniyle genç kuryenin motosikletinde ise yaklaşık 15 bin lira maddi hasar meydana gelmişti. Yaşananlar dolayı da gencin işyeri sahibi tarafından işine son verildiği öğrenilmişti.

Serbest bırakıldı

Cep telefonu kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmişti. Polis ekipleri Sedat Y.'yi Fatih'teki evinde yakalamıştı. Emniyete götürülen Sedat Y. ilk ifadesinde, olayda kullandığı satırı, bir yere attığını ve nereye attığını hatırlamadığını iddia etmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Sedat Y., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.