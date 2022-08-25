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    İstanbul'da kuşunu kurtarmak isterken ağır yaralandı

    Ataşehir’de çatıya kaçan kuşunu almak isterken bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi sonucu Müjdat Aydemir, 20 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.
    • 25.08.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 16:52
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    İstanbul'da kuşunu kurtarmak isterken ağır yaralandı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında Müjdat Aydemir’in kuşu, çatı arasına kaçtı.

    Kuşunu almak için  bastığı  tavan arasındaki sundurmanın çökmesi ile Müjdat Aydemir,  20 metre yükseklikten önce apartman girişindeki boşluğa ardından da beton zemine düştü.

    Hastaneye kaldırıldı

    Olayı görenlerin haber vermesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Müjdat Aydemir, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Aydemir’in durumunun ağır olduğu belirtildi.
    Görgü tanığı Atilla Urhan, Aydemir’in kuş beslediğini, kaçan kuşlarının apartmanın çatı boşluğuna yuva yaptıklarını, kuşları kontrol ederken düştüğünü söyledi.

    "İnşallah iyi olur"

    Binada yaşayan Gülcan Özcan, "Çatıdan bastığı yerden düşmüş. Ev başımıza yıkıldı zannettim. Çok korktum. İnşallah iyi olur." diye konuştu.

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