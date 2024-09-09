İstanbul'da kuyumcu hırsızlığı: 'Düğünümüz var' deyip bilezik çaldı Fatih'te bir kuyumcuya giren iki hırsız, düğünümüz var bahanesiyle çalışanları oyalayarak tezgahta bulunan 40 bin lira değerindeki bilezik çaldı. Hırsızlık anları kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren 2 şüpheli kadın, 'Düğünümüz var, oğlumu evlendirdim' diyerek çalışanlardan yardım istedi.

Kuyumcu çalışanının farklı modeller sunarak yardımcı olmak istediği iki şüpheli, farklı modellere bakmak istediklerini söyleyerek çalışanın dikkatini dağıttı.

EL ÇABUKLUĞUYLA BİLEZİĞİ ÇALDI

Çalışanın arkasını dönüp tezgahtan farklı modelleri çıkardığı sırada şüpheli, bileziklerden bir tanesini cep telefonunun arkasına sakladı.

Şüpheli 2 kadın, çaldıkları bilezikle birlikte dakikalar sonra kuyumcudan ayrıldı.

HIRSIZLIĞI KAMERADAN İZLEDİ

Kuyumcu çalışanları, kadınlardan şüphelenip bilezikleri sayınca eksik olduğunu fark etti ve güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde bileziğin çalındığını gören çalışanlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli iki kadından birinin bileziklere bakma bahanesiyle kuyumcuyu oyalayıp bileziği telefonunun arkasına sakladığı görülüyor.

"OĞLUNU EVLENDİRDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Kuyumcu çalışanı Kübra Durmaz Kutlu, "2 kadın geldi. Bir tanesi oğlunu evlendirdiğini ve bilezik bakacağını söyledi. Önce setlere daha sonra 22 ayar bilezikleri görünce onlara bakmak istedi.

Birkaç tane indirdik ama sürekli elimizden bilezikleri çekiştiriyordu. Yatırımlık da bakacağını söyleyip eline almak istiyordu. Birkaç tanesini eline aldıktan sonra başka modeli çıkarmamı istedi. O sırada yardımcımı da oyalıyordu.

"GİYİMİ VE HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENMİŞTİK"

Ben tam diğer modeli çıkardığım esnada bileziklerden bir tanesini telefonun arkasına sakladı. Biz müşteriden şüphelenmiştik fakat o an müdahale etmek istemedik. Giyiminden ve hareketlerinden şüphelenmiştik.

Şüphelendiğimiz için de müşteri çıkar çıkmaz bilezik sayımı yaptık. Eksik olduğunu görünce kameradan kontrol ettik ama müşteri çoktan gitmişti. Yaklaşık 40 bin lira kadar da zararımız oldu." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)