İstanbul'da hırsızların hedefi kuyumcu dükkanı oldu.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 9 ve 11 Ocak'ta Eyüpsultan ile Beylikdüzü ilçelerinde yaşanan iki ayrı kuyumcu hırsızlığına ilişkin çalışma yürüttü.
8 milyon 500 bin TL değerinde altın çaldılar
Ekipleri yaptığı incelemede iki iş yerinden 8 milyon 500 bin lira değerinde altın çalındığını belirlendi.
Yaşanan hırsızlık olayından iki gün sonra şüphelilerden birini yakaladı.
Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen diğer 3 şüpheli de adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Tutuklandılar
Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 112 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
O anlar kameralara yansıdı
Şüphelilerin kuyumcuda yaptıkları hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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