AA

İstanbul'da hırsızların hedefi kuyumcu dükkanı oldu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 9 ve 11 Ocak'ta Eyüpsultan ile Beylikdüzü ilçelerinde yaşanan iki ayrı kuyumcu hırsızlığına ilişkin çalışma yürüttü.

8 milyon 500 bin TL değerinde altın çaldılar

Ekipleri yaptığı incelemede iki iş yerinden 8 milyon 500 bin lira değerinde altın çalındığını belirlendi.

Yaşanan hırsızlık olayından iki gün sonra şüphelilerden birini yakaladı.

Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen diğer 3 şüpheli de adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 112 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

O anlar kameralara yansıdı

Şüphelilerin kuyumcuda yaptıkları hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)