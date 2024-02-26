Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da kuyumcu vurgunu: 2 iş yerinden 8 milyon 500 bin TL değerinde altın çaldılar

İstanbul'da kuyumcu vurgunu: 2 iş yerinden 8 milyon 500 bin TL değerinde altın çaldılar İstanbul'un iki ayrı ilçesinde 8 milyon 500 bin TL değerinde altın çalan hırsızlar polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak tutuklanıdı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.