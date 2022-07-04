Gelen otopark ve aidat zamlarını protesto eden Kuyumcukent esnafı, satış ofisi önünde toplanarak slogan attı.

İstanbul’da bulunan Kuyumcu kent esnafı, gelen otopark ve aidat zamlarını protesto etti.

İddialara göre ay başında 200 lira olan kira 450 liraya çıkarıldı. Aidatlara ise yüzde 125 zam yapıldığı ileri sürüldü.

Öğle saatlerinde bir araya gelen esnaflar, iletme ofisi önünde sloganlar attı.

Gergin anlar yaşandı

DHA’nın haberine göre; gruptakilerden bazıları ofisin içerisine girmeye çalışınca gergin anlar yaşandı. Güvenlikler, içeriye girmeye çalışanları engelledi. KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz, ofis önüne çıkarak konuşma yapmaya çalışsa da konuşması sloganlarla kesildi.

İndirim sözü alınca kalabalık dağıldı

Karbeyaz, çarşamba gününe kadar yönetim kurulu ile toplantı yapacağını dile getirdi, indirim sözü verdi. Kalabalık, indirim sözü üzerine alanı terk ederek dükkanlarına döndü.

“Bunalıma girdik resmen”

Kuyumcukent esnaflarından Musa Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Aidatlarda olan ciddi artışlar nedeniyle burada toplandık. Bunalıma girdik resmen. Bu seneki ikinci zam oldu bu. Aidat bin 800 liraydı, 3 bin 600 lira oldu. Aylık otopark ücreti, 180 TL'den 450 TL oldu.”

İstanbul'da, Kuyumcukent esnafından zam protestosu VİDEO







“4 ay içinde yüzde 400 zamlandı”

Yusuf Demir ise, "Geçen sene 350 TL verdiğimiz aidat, 1.800 lira oldu. Aidat verip neden otopark parası veriyoruz. 1 hafta önce 200 TL'ydi, 2 ay önce 100 TL'ydi. 4 ay içinde yüzde 400 zamlandı.” dedi.