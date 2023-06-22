İstanbul'da laf atma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Bir genç, sokakta yürüyen kadına laf atıp, küfretti. Bunu gören esnaf da, o genci dövdü. Dayağı hazmedemeyen genç, yanındaki iki kişi birlikte dehşet saçtı. 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavga, kameraya yansıdı.

İHA Laf atma kavgasında kan döküldü, kadını korumak isteyen esnaf canını verdi. Olay yeri İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi… İddiaya göre Arda G. isimli genç, sokakta yürüyen bir kadına önce laf attı sonra küfretti. Dayak yiyince kendine yediremedi Kadın ile Arda G. arasında yaşanan tartışmayı gören esnaf Mehmet Ali Tanyıldız ise Arda G.'ye vurmaya başladı. Şahıslar arasında çıkan kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan Arda G., bir süre sonra kardeşi Mete G. ve arkadaşı Sedat B. ile geri döndü. Yanına ruhsatsız tabanca alıp gelen Mete G., Tanyıldız'ın göğsüne ateş ederek yaraladı. Araya giren esnaf öldü Yaşanan bağrışmalar üzerine dışarı çıkan Mısır uyruklu esnaf Zakaria Ali A. ise Mete G.'nin bacağına ateş etmesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tanyıldız ile bacağından yaralanan Zakaria Ali A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Mehmet Ali Tanyıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, 2 saldırganı yakaladı Olay sonrası saldırganların adreslerini tespit eden polis ekipleri, Mete G. ve Arda G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Tabanca ise Turgut Özal Stadı yanında bulundu. Ekiplerin dehşete düşüren olayla ilgili incelemesi sürerken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.