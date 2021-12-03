İstanbul'da lastik hırsızlığı kamerada

4 ilçede park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüphelinin daha önceden 42 defa gözaltına alındığı ortaya çıkarken, hırsızlık anı kameralara yansıdı.

İstanbul’un Bağcılar, Eyüpsultan, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde meydana gelen lastik hırsızlığı olaylarına ilişkin polis çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis, daha sonra yapmış olduğu teknik ve fiziki takibin ardından şahsın daha önce de benzer suçlardan defalarca gözaltına alınan Metin P. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla şüpheli gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin çaldıkları lastikleri sattığı öğrenilirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

42 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Emniyete getirilen Metin P.’nin 42 kez "otodan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



