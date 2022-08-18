İstanbul'da leylek, okla vuruldu

Çekmeköy'de yaşanan olayda leylek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alındı.

Evin çatısında okla vurulan leylek, kameraya yansıdı.

Kan donduran olayın, İstanbul Çekmeköy'de yaşandığı belirtiliyor.

Leyleği hedef aldılar

Çatıda duran çaresiz leyleği gören bir vatandaş, o anları kayıt altına aldı. Leyleği kimin hedef aldığı ise bilinmiyor.

"Hangi vicdansız bunu yaptı"

Yaşananlara tepki gösteren vatandaş, "Hangi vicdansız bunu yaptı?" diye sordu.

Aynı vatandaşın, "Ve biz buna ne yapabiliriz, bilmiyoruz." dediği duyuldu. Leyleğin akıbeti, belirsizliğini koruyor.

İstanbul'da leyleği okla vurdular ViDEO