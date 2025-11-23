İstanbul'da liselilerin şakalaşması kavgaya döndü, ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

- İstanbul Kartal'daki bir lisede şakalaşma kavgaya dönüşünce 16 yaşındaki İ.M.K. ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti.
- Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A. tutuklandı.
- Kavgayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.
İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir lisede 20 Kasım günü, aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı.
Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci bugün hayatını kaybetti.
YUMRUK ATAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.