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    İstanbul'da lodos çatıları uçurdu

    Sultangazi'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, park halindeki 3 otomobile zarar verdi.
    • 11.12.2022 - 14:51
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    İstanbul'da lodos çatıları uçurdu

    Marmara bölgesi şiddetli lodosun etkisi altında.

    İstanbul'da da rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

    Rüzgar çatı uçurdu

    DHA'nın haberine göre Uğur Mumcu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından demir tente parçaları düştü.

    Cadde üzerinde park halindeki 3 otomobil üzerine devrilen çatı, otomobillerde hasar oluşturdu. Çatı uçtuğu sırada caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.

    "Deprem olduğunu sandık"

    Cadde üzerinde esnaf olan Saliha Öğretmen, "Ben zaten iş yerindeydim bir sesler geldi. Bir baktık çatı komple araçların üzerinde. İnsanlar toplandı yüksek bir ses geldi, biz çok korktuk.

    Deprem olduğunu sandık. Çatıdan düşen parça araçların üzerine düştü. Hiç kimse caddede yoktu. Allah'tan kimse yoktu yoksa insanlar girmişti. Biz de korktuk rüzgar çok şiddetli esiyordu." dedi.

    Damadının otomobili zarar gören Cevdet Çakır, "Benim damadımın arabası çatı uçtu. Nasıl oldu bilmiyorum ben şimdi geldim. Ön cam komple ezilmiş hasar var." dedi.

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