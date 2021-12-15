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    İstanbul'da lüks araç, camı patlatılarak soyuldu

    Zeytinburnu ilçesinde lüks aracın camını patlatan 2 şüpheli, üzerinde elektronik ekran bulunan konsolu söktü. Aynı otomobilin bir hafta önce de patlatıldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:03
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    İstanbul'da lüks araç, camı patlatılarak soyuldu

    Zeytinburnu'nun Gökalp Mahallesi'nde sabah 05.00 sularında, 2 şüpheli daha önce bir kez aynı yöntemle soyulan lüks otomobilin yanına geldi.

    Şüphelilerden biri cebinden çıkardığı aletle aracın camını kırdı. Daha sonra sırtıyla cama bastırarak parçalanmasını sağladı.

    KONSOLU SÖKTÜLER

    Aracın camından içeri giren şüpheli, üzerinde elektronik ekran bulunan konsolu sökmeye başladı. O sırada beraberindeki arkadaşı da aracın dışında gözcülük yaptı.

    Saniyeler içerisinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

    İstanbul da lüks araç, camı patlatılarak soyuldu #1

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    Sabah otomobilinin soyulduğunu gören araç sahibi, çevredeki bir iş yeri kamerasından görüntüleri izledi.

    Hırsızlık olayı polis ekiplerine de bildirildi. Ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    "ARACI BİR HAFTA ÖNCE DE PATLATMIŞLARDI"

    Sabah aracın camının kırık halde olduğunu söyleyen mahalle esnafı Kemal Yıldırım, “Sabah geldiğimizde arabanın camının patlatılıp ekranının çalındığını söylediler. Araç sahibi ile görüştük. Aracı bir hafta önce patlatmışlardı. Görmüş olsalar bile kimse sesini çıkarmıyor.” şeklinde konuştu.

    İstanbul da lüks araç, camı patlatılarak soyuldu #2

    İstanbul da lüks araç, camı patlatılarak soyuldu #3

    İstanbul da lüks araç, camı patlatılarak soyuldu #4

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