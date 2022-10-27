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    İstanbul'da lüks araçla tavuk çaldılar

    Arnavutköy’de gece saatlerinde evlerinin yanındaki bahçede hayvancılık yapan ailenin kümesine giren hırsızlar, 12 tavuğu çaldı. Çaldıkları hayvanları lüks araca yükleyen hırsızlar böyle görüntülendi.
    • 27.10.2022 - 14:35
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    İstanbul'da lüks araçla tavuk çaldılar

    İstanbul Arnavutköy'de dün gece saatlerinde Taşoluk Mahallesi Kanyon Sokak'ta yaşadıkları apartmanın yan tarafındaki bahçede kümeste hayvancılık yaparak geçimi sağlayan Müjdat Çoban ve ailesi hırsızlık şoku yaşadı.

    Gece saatlerinde lüks bir araç ile kümesin olduğu bahçeye gelen 3 hırsız, bahçeye girerek 12 tavuğu çaldı.

    Çaldıkları tavukları lüks araca koyup kaçtılar

    Ardından tavukları lüks araca koyan hırsızlar kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

    Görüntülerde hırsızların tavukları alarak araca yükledikleri görülüyor. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    "Bu helal diye nasıl yiyeceksiniz”

    İHA'nın aktardığına göre yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan hayvancı Müjdat Çoban, “Ben gece vardiyasında çalışıyordum. Kardeşim eşimi arayarak tavukların çalındığını söylemiş. Güvenlik kamerasına bakınca kapıları kırarak içeriye girdikleri ve 12 adet tavuğumu çaldıkları görülüyor. Gelenler 4 kişi lüks bir araçla gelip biri araçta bekliyor. Diğer 3 kişi hırsızlık yapıyor. Öbür tarafa geçememişler yoksa daha çalmaya devam edeceklermiş. Burada biz üretim yapıyoruz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Emek hırsızlarına seslenmek istiyorum bu helal diye nasıl yiyecekler” dedi.

    İstanbul da lüks araçla tavuk çaldılar #1

    İstanbul da lüks araçla tavuk çaldılar #2

    İstanbul da lüks araçla tavuk çaldılar #3


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