İstanbul'da lüks araçlara dadanan 'hayalet ekran' hırsızları yakalandı Yaşları 18 ile 28 arasında değişen 4 şüpheli, lüks otomobillerin "hayalet ekran" olarak bilinen elektronik sistemlerini hedefine aldı. Hırsızlık yaptıkları anlar kameralara yansıyınca yakalandılar.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da birçok ilçede park halindeki lüks otomobillerin "hayalet ekran" olarak bilinen elektronik sistemlerini çalan 4 şüphelinin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta 12 Temmuz'da H.R.Y.'ye ait otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın elektronik sistemini çalarak kaçtı.

Emniyet güçleri hırsızların izini sürdü ve yakalayarak tutukladı. Hırsızların daha önceki faaliyetleri de aynı yöntemle tespit edildi.

Otomobilin izini süren polis, tüm zanlıları yakaladı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin kullandığı otomobilin izini süren polis, olaya karışan 28 yaşındaki Özgür K., 19 yaşındaki Emir K., 18 yaşlarındaki Bektaş G. ve Polat Y.'yi gözaltına aldı.

Suç kayıtları kabarık

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Özgür K.'nin 22, Emir K.'nin 16, Bektaş G.'nin 60, Polat Y.'nin ise 9 suç kaydı olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta birçok otomobilin hayalet ekranını çaldıkları belirlendi

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin Bağcılar, Sarıyer, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt'ta birçok otomobilin hayalet ekran olarak bilinen sistemlerini çaldıkları belirlendi.

Şüpheliler, birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsızlığı birkaç dakika içinde gerçekleştiriyorlardı

Görüntülerde camı kırarak otomobilin içine girmeyi başaran şüphelilerin birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.

Şüpheliler tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.