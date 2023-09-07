İstanbul'da lüks araçtan hırsızlık anı kamerada

İHA

İstanbul Eyüpsultan'da hayalet gösterge hırsızlığı yaşandı.

Gece geç saatlerde park halindeki lüks otomobilin yanına gelen iki hırsız aracın sol ön camını kırdı. Şüphelilerden biri daha sonra lüks aracın kırılan camından içeri girdi.

Araçta 370 bin TL değerinde hasar

Park halindeki lüks otomobilin saniyeler içinde camını kırarak içine giren şüpheliler otomobilin hayalet göstergesini ve elektronik aksamlarını çalarak araçlarına binerek uzaklaştı.

Lüks araçta 370 bin lira değerinde hasar meydana geldi.

"Bir hafta içerisinde 60 ihbar almışlar"

Aracında 370 bin lira değerinde hasar bulunan Yusuf Muhammed Avcı, şu ifadeleri aktardı;

Dün gece saat 01.00’de aracımızı evimizin önüne park etmiştik. 4 buçuk 5 sıralarında işte 2 tane hırsız bir araçtan iniyor. Sol ön camı patlatarak aracın önündeki o hayalet ekran ve bütün ön konsol çalıyorlar, klimaya kadar alıp götürmüşler. Sabahleyin uyandığımızda saat 10 gibi fark ettik. İşte polisi aradık. Tutanaktan tutuldu. Şikayetçi olduk ama duyduğumuz kadarıyla zaten bunlar bir şebekeymiş. Hani dünki polislerin dediğine göre yaklaşık diyor bir hafta içerisinde 60 tane böyle bir ihbar almışlar, sadece Eyüpsultan’ın ilçe sınırları içerisinde. Şu an araştırıyorlar, bakıyorlar. Zararımız büyük. Şu an 370 bin liraya yakın bir masraftan söz ediliyor.