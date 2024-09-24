İstanbul'da lüks otelin sauna katı alevlere teslim oldu Fatih'te 7 katlı otelin sauna bölümünde çıkan yangın sonrası dumandan zehirlenen bir müşteri hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 7 katlı bir lüks otelde hareketli saatler yaşandı.

Lüks otelin 4. katında bulunan sauna bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumanlar kısa sürede üst katlarda da hissedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otel çalışanları müşterileri uyararak dışarıya çıkartırken, otel müşterileri kısa süreli paniğe kapıldı.

Yangın sırasında otel müşterilerinden 1 kişi dumandan etkilendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan kadın hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken otelin sauna bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ"

Görgü tanığı Cengiz Yıldız, 'Buradan çıkacaktık itfaiye sesi geldi. Baktım ki otelin altında dumanlar geliyor. Müşteriler dışarı çşıkmaya başladı. Anons ettirdik, 'Bütün müşteriler dışarıya çıksın' diye. Saunada çıkmış yangın.

Bir müşteri zehirlenmiş, ambulans geldi. 1 kişiyi götürdüler. Zehirlenen kişinin çocuğu da arkasında ağlıyordu. Çocuğu da korktu sanırım. Onu da götürdüler ambulansa. Aşağı indiler; itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Büyük bir facia olabilirdi çok şükür önlendi.' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)